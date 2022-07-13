Рязанская НПК выделила людей и технику на благоустройство территории ОКБ

Рязанская НПК помогает благоустроить территорию ОКБ.

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании – дочернего предприятия НК «Роснефть» – помогают благоустроить территорию Рязанской областной клинической больницы. Работники опиливают деревья, обрезают кустарники и очищают территорию от мусора. В работе задействуют спецтехнику РНПК – погрузчик, автовышку и самосвал. С территории ежедневно вывозят около 10 кубометров древесных отходов. Работы будут проводиться в несколько этапов.

ОКБ является крупнейшим многопрофильным лечебным учреждением региона, в состав которого входят 40 отделений. Территория больницы – порядка 100 квадратных метров.

Рязанская НПК в регионе присутствия ведёт социально ответственный бизнес. В рамках реализации благотворительной деятельности предприятие оказывает помощь учреждениям здравоохранения, культуры, образования, спорта, общественным некоммерческим организациям. В течение года работники активно участвуют в общегородских субботниках. Завод организует собственные экологические акции, ведёт экопросветительскую работу с подрастающим поколением.

Весной этого года нефтепереработчики провели серию экологических инициатив по озеленению и благоустройству города. В Окском государственном природном биосферном заповеднике убрали территории возле визит-центра и в дендропарке музея природы, а также очистили замусоренный овраг в пойме реки Пра. Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора.

Совместно с волонтёрами общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47 провели работы по очистке территории села Агро-Пустынь. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму.

В рамках Всероссийской акции «Зелёная весна – 2022» работники нефтезавода высадили 50 саженцев деревьев в Дашково-Песочне, 80 саженцев пирамидальных тополей и лип в деревне Турлатово Рязанской области, 150 молодых деревьев и кустов сирени – на территории биологических очистных сооружений.

Накануне Всемирного дню охраны окружающей среды работники организовали экологическую акцию по сбору старых автомобильных шин для последующей передачи на утилизацию. Очищено 4 км территории Южного промузла, собрано и вывезено более 20 кубических метров опасных отходов.