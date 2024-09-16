Рязанская НПК организовала детскую экологическую экспедицию

50 воспитанников детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершили экспедицию к реке Проня, где под руководством учителей провели практикум по оценке качества речной воды. Экспедиция состоялась при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Школьники изучили состояние различных ракообразных и личинок стрекоз, которые считаются организмами-индикаторами. Если у них хорошие показатели здоровья, значит, и качество воды находится на высоком уровне. Обобщив собранный материал, юннаты сделали вывод, что вода реки Проня довольно чистая, ее можно использовать для питья после кипячения. Результаты исследований были направлены специалистам кафедры биологии и географии Рязанского государственного университета.

В ходе экспедиции школьник также наблюдали за большой белой цаплей. Этот вид был почти полностью уничтожен во второй половине XIX века из-за добычи перьев на шляпки. В 1930 году после запрета на охоту численность популяции начала восстанавливаться. Однако ее место обитания никогда не простиралось севернее 54 параллели. В Московской области в 2023 году зафиксировали семь птиц и одно гнездо. Обнаружение ее на месте слияния рек Оки и Прони позволяет говорить о возрождении вида.

В время экспедиции дети очистили берег реки от бытового мусора.

Рязанская НПК поддерживает инициативы организации «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За время сотрудничества проведено более 160 просветительских и экологических акций. Среди мероприятий этого года — работа экологического просвет-лагеря «Ель ГрЭКО», защита проектов на научно-практической конференции по сохранению природного и культурного наследия, субботники и исследовательские экспедиции в Окский государственный природный биосферный заповедник, в музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области и др.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – одно из ключевых направлений стратегии развития «Роснефти». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Дочерние предприятия Компании реализуют комплексные программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Рязанская НПК повышает уровень экологической безопасности в ходе модернизации производственных мощностей, совершенствует систему экологического менеджмента, ведет экоколого-просветительскую работу со школьниками и студентами. Коллектив предприятия участвует в городских, областных и общероссийских субботниках и экологических акциях. Волонтеры предприятия инициируют мероприятия по озеленению Рязани.