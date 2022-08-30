Рязанская НПК нарастила выход светлых нефтепродуктов на 4%

Рязанская НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») увеличила показатели глубины переработки и выход целевых светлых нефтепродуктов. Так, показатель глубины вырос до 75,2%, выход светлых нефтепродуктов – до 59% (на 3,9%). Благодаря этому нефтезавод получил дополнительные возможности по выпуску бензина, авиакеросина и дизельного топлива.

«Роснефть» реализует крупнейшую в российской нефтяной отрасли программу модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей, — сказал вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии НК «Роснефть» Александр Романов. — Увеличение показателя выхода светлых нефтепродуктов на Рязанской НПК – показатель результативности этой программы. Это означает, что завод может выпускать для потребителей больше высококачественных моторных видов топлива. В настоящее время компания реализует на своих НПЗ ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволят повысить общую эффективность нефтеперерабатывающего комплекса НК «Роснефть».

Повышать операционную эффективность предприятия помогает внедрение новых решений и передовых технологий в рамках стратегии «Роснефть-2030». На Рязанской НПК, согласно стратегии, ведётся поэтапное техническое перевооружение производства и совершенствование технологических процессов. В ходе проведения весеннего капремонта модернизировано оборудование на четырёх установках первичной переработки нефти, обновлена также установка висбрекинга. Это позволяет заводу не только наращивать производственные мощности, но и производить топлива с улучшенными экологическими свойствами. Среди них – бензин «Евро 6», высокооктановый АИ-100, низкосернистое судовое топливо.

На Рязанской НПК активно реализуют программу импортозамещения. В рамках этой программы предприятие внедряет в производство научные продукты и разработки «Роснефти». Благодаря им удаётся получать дополнительные объёмы бензина и дизельного топлива с высокими экологическими и эксплуатационными характеристиками. Отметим, что 14 из 15 технологических установок Рязанской НПК работают на российских катализаторах.