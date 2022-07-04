Рязанская НПК и команда Lada Sport ROSNEFT провели турнир по симрейсингу для школьников

Рязанская НПК (входит в перерабатывающих комплекс НК «Роснефть») вместе с командой Lada Sport ROSNEFT провела турнир по симрейсингу.

Симрейсинг – это турнир по виртуальным гонкам, его участниками стали школьники. Турнир по симрейсингу прошёл в рамках III этапа чемпионата и первенства России по картингу в различных классах. Крупное спортивное мероприятие состоялось на трассе автокомплекса в Рязанской области, участие в нём приняли более 100 сильнейших российских гонщиков.

Дети смогли пообщаться с пилотами команды LADA Sport ROSNEFT, взять у них автографы. Спортсмены рассказали юным гонщикам о необходимых для участия в состязаниях знаниях и о принципах работы пилотов в команде. Школьники оценили возможности нового болида отечественного автопрома — LADA VESTA SPORT. А затем им предоставили возможность сразиться в гонках за рулём автомобильного симулятора. Каждый желающий смог стать пилотом виртуальной копии гоночного болида. По результатам турнира школьники получили в подарок радиоуправляемые машины.

Напомним, что гоночная команда LADA Sport ROSNEFT первой начала использовать изготавливаемое на Рязанской НПК топливо АИ-100 в гонках. Затем чего Pulsar-100 от «Роснефти» стал официальным топливом Российской серии кольцевых гонок. Использовать топливо могут все автомобились. Его преимущество в том, что оно повышает эффективность работы моторов спорткаров. Кроме того, бензин обладает улучшенными экологическими характеристиками.