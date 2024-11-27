Рязанская мэрия разыскивает наследников пяти квартир

Мэрия Рязани разыскивает наследников пяти жилых квартир. Информацию публикует газета «Рязанские ведомости».
Указаны следующие адреса:
- ул. Гоголя, д. 34/6, кв. 57. Собственником жилого помещения был Алексей Валерьевич Родин, он скончалась 13 февраля.
- ул. Толстого, д. 3, кв. 4. Собственником являлась Варвара Ивановна Нагайцева. Женщина умерла 30 июня 2008 года.
- ул. Островского, д.46, кв. 94. Собственником квартиры являлся Владислав Иванович Кузнецов. Его не стало 25 мая 2010 года.
- ул. Медицинская, д. 5, кв. 17. Собственники: Илья Михайлович Щелкушкин (умер 25 апреля 1996 года) и Мария Степановна Щелкушкина (умерла 15 мая 2000 года).
- ул. 3-й проезд Добролюбова, д. 38. Собственником был Константин Петрович Иванов, который умер 12 августа 2005 года.
Наследников и людей, которые что-либо знают о них, просят обратиться в управление энергетики и ЖКХ горадминистрации (Рязань, улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69). Обратиться можно в течение 30 дней с момента публикации.