Рязанская мэрия разыскивает наследников пяти квартир

Мэрия Рязани разыскивает наследников пяти жилых квартир. Информацию публикует газета «Рязанские ведомости».

Указаны следующие адреса:

ул. Гоголя, д. 34/6, кв. 57. Собственником жилого помещения был Алексей Валерьевич Родин, он скончалась 13 февраля.

ул. Толстого, д. 3, кв. 4. Собственником являлась Варвара Ивановна Нагайцева. Женщина умерла 30 июня 2008 года.

ул. Островского, д.46, кв. 94. Собственником квартиры являлся Владислав Иванович Кузнецов. Его не стало 25 мая 2010 года.

ул. Медицинская, д. 5, кв. 17. Собственники: Илья Михайлович Щелкушкин (умер 25 апреля 1996 года) и Мария Степановна Щелкушкина (умерла 15 мая 2000 года).

ул. 3-й проезд Добролюбова, д. 38. Собственником был Константин Петрович Иванов, который умер 12 августа 2005 года.

Наследников и людей, которые что-либо знают о них, просят обратиться в управление энергетики и ЖКХ горадминистрации (Рязань, улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты № 1, № 3, тел. 27-35-76, 25-85-69). Обратиться можно в течение 30 дней с момента публикации.