Рязанская и Магаданская областные Думы будут сотрудничать

В воскресенье, 15 декабря, рязанский парламент заключил соглашение о сотрудничестве с Магаданской областной Думой. В торжественной обстановке подписи в документе поставили председатели регпарламентов Аркадий Фомин и Сергей Абрамов.
Обращаясь к собравшимся, спикер рязанского парламента Аркадий Фомин отметил, что, несмотря на значительную удаленность регионов друг от друга, у Рязанской и Магаданской областных Дум единые цели и задачи:
Соглашение предполагает взаимодействие сторон при подготовке проектов федеральных законов, обмен информацией о принятых нормативных правовых актах, совершенствование системы парламентского контроля. Отдельное внимание планируется уделить законотворческой работе в области государственного устройства и местного самоуправления, а также вопросам, связанным с реализацией национальных проектов. Документ предусматривает проведение конференций, парламентских слушаний, семинаров, круглых столов и деловых встреч.
Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов поблагодарил депутатский корпус рязанского парламента за теплый прием и сообщил, что при подготовке соглашения представителями обоих регионов была проделана большая работа, учтены все ключевые направления дальнейшего развития субъектов.
После церемонии подписания состоялась встреча делегации Магаданской областной Думы и депутатов рязанского парламента с Митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. В рамках визита гости также посетили Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где ознакомились с экспозицией музея ВДВ и возложили цветы к Стеле выпускникам, достойно выполнившим свой воинский долг перед Родиной.