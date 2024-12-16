Рязанская и Магаданская областные Думы будут сотрудничать

В воскресенье, 15 декабря, рязанский парламент заключил соглашение о сотрудничестве с Магаданской областной Думой. В торжественной обстановке подписи в документе поставили председатели регпарламентов Аркадий Фомин и Сергей Абрамов.

Обращаясь к собравшимся, спикер рязанского парламента Аркадий Фомин отметил, что, несмотря на значительную удаленность регионов друг от друга, у Рязанской и Магаданской областных Дум единые цели и задачи:

– У наших законодательных собраний много совместных точек роста. В приоритете – совершенствование законодательства для всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их близким. Мы также заинтересованы в обмене лучшими практиками в сфере поддержки материнства и детства. Только совместными усилиями, изучая передовой опыт других субъектов, мы сможем переломить негативные демографические тенденции и обеспечить рост благосостояния российских семей, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Убежден, наше сотрудничество перерастет в крепкую дружбу. Будем развиваться, поддерживать друг друга и уверенно смотреть в будущее.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон при подготовке проектов федеральных законов, обмен информацией о принятых нормативных правовых актах, совершенствование системы парламентского контроля. Отдельное внимание планируется уделить законотворческой работе в области государственного устройства и местного самоуправления, а также вопросам, связанным с реализацией национальных проектов. Документ предусматривает проведение конференций, парламентских слушаний, семинаров, круглых столов и деловых встреч.

Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов поблагодарил депутатский корпус рязанского парламента за теплый прием и сообщил, что при подготовке соглашения представителями обоих регионов была проделана большая работа, учтены все ключевые направления дальнейшего развития субъектов.

– Сегодня важный день для законодательных собраний Рязанской и Магаданской областей. Соглашение направлено на решение основных вопросов, которые стоят перед Россией и перед нашими территориями, – рассказал Сергей Абрамов. – Считаю, что к этой работе необходимо подключать молодежные представительства. У нас это Молодежная общественная палата, в Рязанской области – Молодежный парламент. Подписанный сегодня документ позволит юным парламентариям изучить опыт, познакомиться с интересными проектами своих коллег.

После церемонии подписания состоялась встреча делегации Магаданской областной Думы и депутатов рязанского парламента с Митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. В рамках визита гости также посетили Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, где ознакомились с экспозицией музея ВДВ и возложили цветы к Стеле выпускникам, достойно выполнившим свой воинский долг перед Родиной.