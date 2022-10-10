Рязанская группа Feelin’s вернулась из тура по российским городам

Артисты Feelin’s вернулись из филармонического тура по городам России. Выступления проходили с участием итальянского вокалиста Бориса Саволделли, с которым группа сотрудничает с 2014 года.

Концерты были приурочены к 100-летию российского джаза и дню рождения Сергея Есенина. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Зрители увидели программу ЕсенинJazz. Впервые в мире в проекте знаменитые песни на стихи Сергея Есенина преобразовываются в сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трёх языках – итальянском, английском и русском. Проект уже полюбился слушателям нашей страны.

Музыканты проехали 8 городов – от Архангельска на севере до Урала, Сибири, Алтая и Татарстана. Везде концерты сопровождались овациями и восторженными отзывами публики.

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