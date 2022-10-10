Рязанская группа Feelin’s рассказала подвела итоги филармонического тура по городам России

Муниципальный коллектив Рязани — группа Feelin’s под управлением Геннадия Филина вернулась из филармонического тура по городам России.
Музыканты выступили в своём международном составе — с итальянским вокалистом Борисом Саволделли, с которым сотрудничают с 2014 года.
Концерты были приурочены к 100-летию российского джаза и дню рождения С.А.Есенина.
Feelin’s представили зрителям программу ЕсенинJazz — жемчужину совместного творчества, названную народным артистом РФ Игорем Бутманом выдающимся событием для российской музыки. Проект, в котором впервые в мире знаменитые песни на стихи Есенина превращаются в международные хиты – сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трёх языках – итальянском, английском и русском, запомнился и полюбился слушателям России.
Артисты проехали 8 городов России от Архангельска на севере до Урала, Сибири, Алтая и Татарстана, собрав везде настоящие овации и восторженные отзывы публики.
Вот немногие из отзывов зрителей из прошедшего тура.
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