Рязанская группа Feelin’s рассказала подвела итоги филармонического тура по городам России

Муниципальный коллектив Рязани — группа Feelin’s под управлением Геннадия Филина вернулась из филармонического тура по городам России.

Музыканты выступили в своём международном составе — с итальянским вокалистом Борисом Саволделли, с которым сотрудничают с 2014 года.

Концерты были приурочены к 100-летию российского джаза и дню рождения С.А.Есенина.

Feelin’s представили зрителям программу ЕсенинJazz — жемчужину совместного творчества, названную народным артистом РФ Игорем Бутманом выдающимся событием для российской музыки. Проект, в котором впервые в мире знаменитые песни на стихи Есенина превращаются в международные хиты – сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трёх языках – итальянском, английском и русском, запомнился и полюбился слушателям России.

Артисты проехали 8 городов России от Архангельска на севере до Урала, Сибири, Алтая и Татарстана, собрав везде настоящие овации и восторженные отзывы публики.

После вашего концерта хочется жить!

Совершенно гениальная идея в создании такого репертуара как «ЕсенинJazz», да еще и с таким потрясающим музыкальным и вокальным сопровождением — покорил наши сердца!

Давно не видела наша сцена такой очереди за автографами! БРАВО артистам!

Одним словом, Feelin’s, музыка, объединяющая мир. Аплодисменты были только стоя от всего зала!

После вашего выступления тучи уходят и светит солнце! Ваша позитивная энергия и ответная энергия зрителей соединяются в единый мощный поток, который делает небо голубым. Вы, своим приездом, наладили погоду не только в Архангельске, но теперь и в Тюмени! У нас до сих пор стоит отличная погода!

Вот немногие из отзывов зрителей из прошедшего тура.

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