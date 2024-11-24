Рязанская академия ФСИН сделала заявление по поводу гибели курсантки

Рязанская АПУ ФСИН официально прокомментировала сообщения о гибели курсантки. Новости о том, что девушка покончила жизнь самоубийством с непроверенными подробностями о её жизни, стали появляться в новостном после с 23 на 24 ноября.
В учебном заведении обратили внимание, что СМИ разместили недостоверную, непроверенную информацию.
Опровергли в учебном заведении и то, что девушку якобы не отпустили на похороны матери. Родители курсантки живы. Не было также изнасилования, о котором заявили рязанские паблики.