Рязанская академия ФСИН сделала заявление по поводу гибели курсантки

Рязанская АПУ ФСИН официально прокомментировала сообщения о гибели курсантки. Новости о том, что девушка покончила жизнь самоубийством с непроверенными подробностями о её жизни, стали появляться в новостном после с 23 на 24 ноября.

В учебном заведении обратили внимание, что СМИ разместили недостоверную, непроверенную информацию.

— Сообщения о том, что девушку отчислили задним числом также не соответствуют действительности. В данный момент по факту происшествия проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в официальном комментарии, который предоставила пресс-служба академии.

Опровергли в учебном заведении и то, что девушку якобы не отпустили на похороны матери. Родители курсантки живы. Не было также изнасилования, о котором заявили рязанские паблики.