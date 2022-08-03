Рязанская администрация приняла решение о комплексном развитии территорий в двух районах Рязани

Администрация Рязани приняла решение о комплексном развитии территорий в двух районах Рязанской области. Соответствующее постановление опубликовала газета «Рязанские ведомости» 3 августа.

Во-первых, речь идёт об участке в Октябрьском районе в границе улиц Трудовая, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Декабристов, Пугачёва (посёлок Шлаковый). Там может быть застроено 40% территории. Предельная этажность – 25. Также при планировании застройки должно быть предусмотрено как минимум 3 детских сада на 220 мест и школа на 1100 мест. Предельный срок реализации решения – 17 лет с момента заключения договора о комплексном развитии.

Во-вторых, решение о комплексном развитии принято относительно участка в границах улиц Коломенская, 1-й Коломенский проезд, Сельскохозяйственный переулок, Сельскохозяйственная, Сельскохозяйственный переулок, 6-й Коломенский проезд в Московском районе. Предельный срок реализации решения – 12 лет. Здесь также предполагается застройка 40%, предельная этажность – 25. При реализации решения там необходимо построить минимум 2 детских сада на 220 мест и школу на 1100 мест.