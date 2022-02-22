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Вторник, 22 февраля, 2022

Рязанку оштрафовали на 30 тысяч за заросший сорняками сельхозучасток

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Рязанку оштрафовали на 30 тысяч за заросший сорняками сельхозучасток

Александр Ильин

В Захаровском районе оштрафовали собственницу на 30 тысяч за заросший сорняками и кустарниками участок сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

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В ходе проверки выяснилось, что на всей площади земельного участка в 11 га обильно произрастает сорная и древесно-кустарниковая растительность.

Кроме того, сельскохозяйственные работы, сенокошение на участке не осуществлялись. Это нарушало положения ст.ст.13, 42 Земельного кодекса РФ.

В итоге собственницу оштрафовали на 30 тысяч рублей по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

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