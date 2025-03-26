Рязанки победили на всероссийских соревнованиях по метанию ножа

Рязанки завоевали медали со Всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа «Турнир памяти И.М.Антипиной». Об этом сообщает минспорт области.

Соревнования прошли с 20 по 24 марта в Самаре, в них приняли участие более 140 спортсменов из 25 различных регионов нашей страны. Рязанскую область представили две спортсменки – Наумкина Маргарита и Барыкова Ольга. Их участие в турнире было отмечено не только высоким уровнем мастерства, но и настоящей спортивной борьбой. В результате наши землячки завоевали в общей сложности семь медалей.

Барыкова Ольга продемонстрировала выдающиеся результаты, заняв первое место на дистанциях 4, 5 и 7 метров, а также в упражнении безоборотное метание ножа. Кроме того, она показала себя и в других дисциплинах, став второй на дистанции 3 метра и в скоростном метании, что добавило еще две медали к ее внушительной коллекции.

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Наумкина Маргарита также не осталась без наград, заняв третье место в упражнении безоборотное метание ножа.

Поздравляем наших спортсменок с заслуженными успехами и желаем им дальнейших спортивных достижений.