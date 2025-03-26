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Фото: Минспорт Рязанской области
Спорт

Рязанки победили на всероссийских соревнованиях по метанию ножа

Анастасия Мериакри

Рязанки завоевали медали со Всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа «Турнир памяти И.М.Антипиной». Об этом сообщает минспорт области.

Соревнования прошли с 20 по 24 марта в Самаре, в них приняли участие более 140 спортсменов из 25 различных регионов нашей страны. Рязанскую область представили две спортсменки – Наумкина Маргарита и Барыкова Ольга. Их участие в турнире было отмечено не только высоким уровнем мастерства, но и настоящей спортивной борьбой. В результате наши землячки завоевали в общей сложности семь медалей.

Барыкова Ольга продемонстрировала выдающиеся результаты, заняв первое место на дистанциях 4, 5 и 7 метров, а также в упражнении безоборотное метание ножа. Кроме того, она показала себя и в других дисциплинах, став второй на дистанции 3 метра и в скоростном метании, что добавило еще две медали к ее внушительной коллекции.

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Наумкина Маргарита также не осталась без наград, заняв третье место в упражнении безоборотное метание ножа.

Поздравляем наших спортсменок с заслуженными успехами и желаем им дальнейших спортивных достижений.

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