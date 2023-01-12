Рязанка зарезала мужа, защищаясь во время пьяной ссоры

В Рязани в отношении местной жительницы 1985 года рождения возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст. 108 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление совершено вечером 10 января. Между нетрезвыми супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину, а затем порезал ей руку ножом. Рязанка сумела отобрать оружие у мужа и нанесла два ножевых удара в область шеи и туловища. Рязанец умер от полученных ран.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.