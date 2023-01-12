Четверг, 12 января, 2023
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Рязанка зарезала мужа, защищаясь во время пьяной ссоры

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Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязани в отношении местной жительницы 1985 года рождения возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст. 108 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление совершено вечером 10 января. Между нетрезвыми супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину, а затем порезал ей руку ножом. Рязанка сумела отобрать оружие у мужа и нанесла два ножевых удара в область шеи и туловища. Рязанец умер от полученных ран.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.

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