Среда, 13 декабря, 2023
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Рязанка, выигравшая миллион в лотерею, рассказала, как изменилась её жизнь

7info
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В декабре прошлого года домохозяйка Ирина Астахова* потеряла в квартире телефон. И, найдя его, на радостях купила билет на новогодний 1473-й тираж «Русского лото». По итогам розыгрыша жительница Рязани выиграла 1 000 000 рублей, сообщает пресс-служба компании «Столото».

На оформлении выигрыша в Москве победительница делилась планами на призовые средства: она хотела потратить деньги на семейные нужды. Как прекрасно, что задуманное сбывается! Спустя почти год после заветного тиража Ирина рассказала, как ей живется в роли лотерейного победителя.

— Детям купили каждому по велосипеду, съездили отдохнуть на море и погасили часть кредита. Выигрыш в лотерею — это чудо какое-то! После него я начала мыслить позитивнее и смотреть на вещи под разными углами — взгляд на жизнь поменялся, — рассказывает победительница.

Рязанка, выигравшая миллион в лотерею, рассказала, как изменилась её жизнь

Новый 2024 год Ирина будет встречать дома в кругу семьи. На новогодних каникулах Астаховы навестят родителей, сходят с детьми в цирк и на новогоднее представление «Щелкунчик».

— На самом деле, если бы мне пять лет назад сказали, что я буду участвовать в лотереях и выиграю миллион, я бы не поверила и посмеялась. Но теперь всё по-другому: 1 января в 15:30 мы как штык будем сидеть с билетами перед телевизором и зачёркивать в них числа. Планирую в этом году побороться за джекпот, поэтому куплю не меньше 50 билетов на тираж. Я желаю всем везения! Не с каждым случается такое счастье. Веру в победу у меня уже не отнять. Я поставила перед собой цель и настроена выигрывать! — говорит Ирина.

К слову, участникам лотерей из Рязанской области везет в новогодних тиражах «Русского лото». С 2019 по 2023 годы 7 жителей региона стали лотерейными миллионерами. А совокупный выигрыш всех участников региона в «Новогодних миллиардах» за пять лет составил более 78 000 000 рублей.

*Фото публикуется с разрешения победительницы.

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