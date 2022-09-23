Рязанка выиграла в лотерею 4 миллиона рублей

Жительница Рязани Ольга Днепровская выиграла в лотерею 4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Девушка часто покупает лотерейные билеты. Тот, который стал для неё счастливым, она выбрала необычным способом: она искала в игровых полях даты дней рождения близких, любимое число 2, а также числа 13 и 90». Ранее Ольга обратила внимание на то, что в тиражах часто выпадают именно эти номера. Заветный билет Ольга приобрела в мобильном приложении «Столото».

— Когда пришло СМС-оповещение о выигрыше, я тут же зашла в личный кабинет и увидела сумму. Я чуть в обморок не упала! До сих пор нахожусь в состоянии эйфории, — описывает свою реакцию девушка.

Выигранные деньги Ольга направит на покупку автомобиля, ремонт квартиры и путешествия.