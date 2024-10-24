Суд с перинатальным центром на 3,5 млн рублей в Рязани выиграла семья Инзиных

Рязанка Вероника Инзина, мать ребёнка, умершего в Рязанском областном перинатальном центре, сообщила, что её семья отсудила компенсацию у медицинского учреждения. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.
Ранее облпрокуратура сообщила, что суд обязал перинатальный центр выплатить 3,5 миллиона рублей семье умершего ребёнка. Решение суда в законную силу не вступило:
Чуть позже она пообещала рассказать подробности. Напомним, сын Вероники Инзиной скончался через некоторое время после родов. Семья винила медиков во врачебной ошибке. В ноябре прошлого года Инзины получили судебную экспертизу по делу о смерти ребёнка.
Врач, проходившая по делу о смерти младенца, рождённого в перинатальном центре Рязани, воспользовалась правом на прекращение уголовного дела.