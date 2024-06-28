Рязанка устроила в квартире дома на улице Циолковского наркопритон

В Рязани полицейские ликвидировали наркопритон, который организовала у себя в квартире 27-летняя безработная местная жительница. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Рязанской области.

Сотрудники наркоконтроля получили информацию, что в квартире дома на улице Циолковского регулярно собираются наркозависимые.

Во время визита полицейских в жилище находились хозяйка и трое ее гостей в возрасте 27-29 лет. Все они были в состоянии наркотического опьянения. На месте обнаружены и изъяты предметы для употребления наркотиков.

В отношении организаторши притона возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей грозит до четырех лет лишения свободы.