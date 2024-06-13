Четверг, 13 июня, 2024

Рязанка сообщила об «орущей системе оповещения» в Горроще

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение: freepik.com

В Рязани ночью «орала система оповещения». Об этом сообщила пользовательница соцсети в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

— Что за система оповещения орет в районе Рощи (на ул. Пушкина, С. Середы очень слышно) всю ночь почти и сейчас снова? Что-то говорят, но не понятно, разборчиво только «Внимание» и «Повторяю» и жуткая сирена, как при экстренных ситуациях, — написала рязанка.

В комментариях люди предполагают, что сработала сигнализация у автомобиля из-за грозы.

Официальная информация уточняется.

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