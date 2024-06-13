Рязанка сообщила об «орущей системе оповещения» в Горроще

— Что за система оповещения орет в районе Рощи (на ул. Пушкина, С. Середы очень слышно) всю ночь почти и сейчас снова? Что-то говорят, но не понятно, разборчиво только «Внимание» и «Повторяю» и жуткая сирена, как при экстренных ситуациях, — написала рязанка.