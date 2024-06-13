Рязанка сообщила об «орущей системе оповещения» в Горроще

В Рязани ночью «орала система оповещения». Об этом сообщила пользовательница соцсети в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
В комментариях люди предполагают, что сработала сигнализация у автомобиля из-за грозы.
Официальная информация уточняется.
В Рязани ночью «орала система оповещения». Об этом сообщила пользовательница соцсети в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
В комментариях люди предполагают, что сработала сигнализация у автомобиля из-за грозы.
Официальная информация уточняется.
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