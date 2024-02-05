Понедельник, 5 февраля, 2024
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Рязанка сообщила о «маньяке» у вокзала Рязань-2

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20-летняя жительница Рязани рассказала о неизвестном мужчине, который преследовал её на улице Вокзальной, сообщает YA62.ru.

По словам рязанки, инцидент случился вечером 2 февраля, когда она шла от вокзала Рязань-2. Рязанка перешла дорогу по пешеходному переходу, её окликнул мужчина от магазина «Пятёрочка».

По словам очевидца, «маньяку» на вид около 40 лет.

Рязанка не расслышала, что именно кричал мужчина, испугалась и решила поскорее уйти, но неизвестный побежал за ней.

По словам собеседника портала, рязанка успела забежать в подъезд дома № 101 по улице Вокзальной и зайти в лифт, находившийся на первом этаже.

После этого она услышала громкий удар по дверце лифта и возглас: «Вот сука, сбежала!».

В полицию о случившемся горожанка не сообщила.

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