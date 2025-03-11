Рязанка пожизненно будет получать дорогостоящее лекарство за счет региона

Рязанка пожизненно будет получать дорогостоящее лекарство от регионального Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП.

У женщины диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — болезнь Девика. Это заболевание центральной нервной системы, чаще всего при нем поражаются зрительные нервы и спинной мозг. Для лечения рязанке необходимо принимать препарат «Сатрализумаб». По решению суда Минздрав будет обеспечивать женщину лекарствами за счёт бюджета Рязанской области.

«Министерство здравоохранения, понимая важность ситуации, без бюрократических проволочек обеспечило пациентку необходимым медпрепаратом», — сказано в сообщении.

По данным портала Госзакупок, министерство здравоохранения Рязанской области в феврале 2025 года получило 12 упаковок (120 мг/мл) препарата «Сатрализумаб», изготовленного в Японии и Швейцарии, стоимостью более 15 млн рублей.