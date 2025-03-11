Рязанка пожизненно будет получать дорогостоящее лекарство за счет региона

Рязанка пожизненно будет получать дорогостоящее лекарство от регионального Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП.
У женщины диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — болезнь Девика. Это заболевание центральной нервной системы, чаще всего при нем поражаются зрительные нервы и спинной мозг. Для лечения рязанке необходимо принимать препарат «Сатрализумаб». По решению суда Минздрав будет обеспечивать женщину лекарствами за счёт бюджета Рязанской области.
По данным портала Госзакупок, министерство здравоохранения Рязанской области в феврале 2025 года получило 12 упаковок (120 мг/мл) препарата «Сатрализумаб», изготовленного в Японии и Швейцарии, стоимостью более 15 млн рублей.