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Понедельник, 14 февраля, 2022

Рязанка пожаловалась на очередь за талонами в поликлинике № 12

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Рязанка пожаловалась на очередь за талонами в поликлинике № 12

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Жительница Рязани пожаловалась на длинную очередь за талонам в поликлинике № 12 на Куйбышевском шоссе. Пост появился в группе RZN LIFE 14 февраля.

По словам девушки, она провела в очереди более 30 минут.

«Стоим по 30 минут, чтобы просто взять талон. Это просто жесть», — написала она.

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