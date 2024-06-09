Воскресенье, 9 июня, 2024

Рязанка пожаловалась на яму в городе, из-за которой она повредила автомобиль

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/tr_ryazan

В группе «Типичная Рязань» жительница областного центра пожаловалась на яму на улице Горького, на которой она, как утверждается, повредила автомобиль.

По словам рязанки, яма на дороге не обозначена никакими знаками.

«Объехать эту яму значит кинуться под встречный автомобиль, экстренно затормозить и получить «привет от автомобиля сзади». Объехать справа невозможно, там парковка», — пишет женщина.

Рязанка расскала, что пыталась проехать так, чтобы яма осталась под машиной, не проваливаясь в нее колесом. Однако ее автомобиль получил «сильнейший удар отскочившим люком».

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