Рязанка пожаловалась на инструменты, с помощью которых берут кровь в больнице №11

Жительница Рязани пожаловалась на инструменты, которые врачи больницы №11 используют при заборе анализов. Об этом она написала в Telegram-канале губернатора региона Павла Малкова.

Женщина рассказала, что с годовалым ребенком лежит в этой больнице в детском инфекционном отделении. По ее словам, каждый день берут кровь и пальца, используя при этом инструменты «времен СССР». Пальцы, как описала рязанка, «режут» «ножом», а для вены использую слишком толстые иглы, «толще, чем сами вены у ребенка».

Жительница Рязани просит губернатора обратить внимание на проблему оснащения больниц современным мединвентарем.