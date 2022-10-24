Рязанка обокрала таксиста, попросив телефон «позвонить»

В Рязани местная жительница обманом завладела мобильником таксиста и скрылась. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

В отдел МВД по Советскому району Рязани с заявлением обратился 34-летний гражданин Киргизии. Он сообщил о том, что стал жертвой мошенницы – неизвестной ему девушки.

Мужчина работал водителем такси и вечером вёз пассажирку. По дороге она попросила у таксиста телефон позвонить, поскольку свой у неё якобы разрядился. На улице Грибоедова автомобиль остановился на светофоре. Девушка вышла с телефоном в руке. Водитель не заподозрил неладное, решив, что пассажирка вернётся. Однако мошенница скрылась, оставив жертву и без оплаты проезда, и без сотового телефона.

Оперативники угрозыска узнали почерк «старой знакомой» – 27-летней жительница областного центра. Ранее она была судима за хранение наркотиков, кражу и содержание наркопритона. Описание внешности подозреваемой также подходило.

Рязанку нашли и установили её причастность к преступлению. Украденный телефон она сбыла недорого случайному покупателю, так как ей нужны были деньги для покупки наркотиков.

Следователь отдела МВД по Советскому району Рязани возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемой грозит до 5 лет заключения. Также устанавливается причастность рязанки к аналогичным преступлениям.

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