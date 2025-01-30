Рязанка Мария Мухорина выиграла первенство России по шахматной композиции

Рязанка Мария Мухорина стала победительницей первенства России среди девочек до 12 лет. Об этом сообщил руководитель областной федерации шахмат Сергей Пупков.

28–29 января в Сочи состоялось первенство России по шахматной композиции (решение) среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.

Чемпионкой России среди девочек до 12 лет стала рязанка Мария Мухорина.

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— Со времён Михаила Ботвинника мы знаем, что отечественная шахматная школа считается сильнейшей в мире, и для любого шахматиста самой престижной наградой считается победа на первенстве страны. Мария уже является чемпионкой мира, а сегодня юная рязанка ещё раз подтвердила свой высочайший уровень заслуженной победой на первенстве России в Сочи! — написал Сергей Пупков.