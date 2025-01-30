Четверг, 30 января, 2025
2 C
Рязань
Мария Мухорина, фото: t.me/pupkovSV
Главные новостиСпорт

Рязанка Мария Мухорина выиграла первенство России по шахматной композиции

Алексей Самохин

Рязанка Мария Мухорина стала победительницей первенства России среди девочек до 12 лет. Об этом сообщил руководитель областной федерации шахмат Сергей Пупков. 

28–29 января в Сочи состоялось первенство России по шахматной композиции (решение) среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.

Чемпионкой России среди девочек до 12 лет стала рязанка Мария Мухорина.

Реклама

— Со времён Михаила Ботвинника мы знаем, что отечественная шахматная школа считается сильнейшей в мире, и для любого шахматиста самой престижной наградой считается победа на первенстве страны. Мария уже является чемпионкой мира, а сегодня юная рязанка ещё раз подтвердила свой высочайший уровень заслуженной победой на первенстве России в Сочи! — написал Сергей Пупков. 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.