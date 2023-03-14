Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанка лишилась телефона и денег после застолья у друзей

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Изображение от freepic.diller на Freepik

Застолье в компании друзей обернулось для рязанки потерей телефона и денег с банковской карты. Подробности привели в прокуратуре Советского района Рязани.

По данным расследования, потерпевшая и подозреваемый отдыхали в общей компании друзей, распивая алкоголь. Девушка уснула, друзья вызвали ей такси и отправили домой. На следующий день рязанка поняла, что оставила в квартире друзей свой мобильный телефон с банковской картой в чехле.

Хозяин квартиры, обнаружив гаджет, оставил его себе, а с банковской карты снял 70 тысяч рублей.

Исполняющий обязанности прокурора Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение в отношении 32-летнего рязанца в краже телефона и денег с банковской карты потерпевшей.

Уголовное дело будет рассматривать Советский райсуд Рязани.

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