Четверг, 12 октября, 2023
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Рязанка ищет очевидцев ДТП, в котором погиб её родственник

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Пользовательница соцсети ищет очевидцев ДТП под Рязанью, в котором погиб её родственник. Пост опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

Рязанка ищет очевидцев ДТП, в котором погиб её родственник

Авария случилась 11 октября на автодороге Рязань — Спас-Клепики у кафе «Берендей».

По данным УГИБДД Рязанской области, в 16.00 на 502-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» произошло столкновение автомобиля «Киа Рио» и ассенизаторской машины.

Водитель «Киа» скончался на месте аварии. Позднее стало известно, что погиб мужчина 1960 года рождения. Водителя грузовика доставили в ОКБ.

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