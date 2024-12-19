Рязанка Евдокия Васильевна Илларионова отметила 101-й день рождения

19 декабря 101-летие отмечает труженик тыла, ветеран труда Евдокия Васильевна Илларионова, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Поздравления от мэра города Виталия Артёмова и открытку от президента России Владимира Путина ветерану передала начальник управления общественных отношений мэрии Мария Бобкова.

Чиновница пожелала имениннице крепкого здоровья, добра, тепла и поддержки со стороны близких.

Евдокия Васильевна появилась на свет на станции Пресновка, которая находится в Соколовском районе Казахстана. В 1930 году её семья перебралась в Петропавловск, где Евдокия Васильевна получила образование в педагогическом училище.

С 1943 по 1946 год она работала на филиале Александровского радиозавода, который был эвакуирован в Петропавловск. В 1946 году Евдокия Васильевна вышла замуж и в 1955 году вместе с мужем переехала в Рязань. Там она работала на радиозаводе в отделе технического контроля до выхода на пенсию.

Сейчас Евдокия Васильевна живёт с внучкой и правнучками, окружённая заботой и вниманием.