Рязанка чуть не выкинула лотерейный билет с выигрышем 2 миллиона рублей

Жительница Рязанской области Ольга Ещева едва не выкинула счастливый лотерейный билет с выигрышем в 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото».
Билеты в семье обычно покупает мама Ольги в одной и той же точке продаж и дарит их на праздники родственники. В новогодний розыгрыш рязанцы проверяли сразу много билетов и запутались. «Золотую подкову» проверили не по той таблице.
Рязанка получила 2 миллиона рублей на автомобиль. Старую машину дочери Ольги собираются продать, добавить эти деньги и купить новую машину.
Фото публикуется с разрешения победительницы.
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