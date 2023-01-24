Вторник, 24 января, 2023
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Рязанка чуть не выкинула лотерейный билет с выигрышем 2 миллиона рублей

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Жительница Рязанской области Ольга Ещева едва не выкинула счастливый лотерейный билет с выигрышем в 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото».

Билеты в семье обычно покупает мама Ольги в одной и той же точке продаж и дарит их на праздники родственники. В новогодний розыгрыш рязанцы проверяли сразу много билетов и запутались. «Золотую подкову» проверили не по той таблице.

— Обычно после этого мама рвет невыигравшие билеты и выкидывает. Как хорошо, что она этого не сделала и решила еще раз проверить их в лотерейном киоске! — рассказывает Ольга.

Рязанка получила 2 миллиона рублей на автомобиль. Старую машину дочери Ольги собираются продать, добавить эти деньги и купить новую машину.

Фото публикуется с разрешения победительницы.

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