Рязанка чуть не выкинула лотерейный билет с выигрышем 2 миллиона рублей

Жительница Рязанской области Ольга Ещева едва не выкинула счастливый лотерейный билет с выигрышем в 2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото».

Билеты в семье обычно покупает мама Ольги в одной и той же точке продаж и дарит их на праздники родственники. В новогодний розыгрыш рязанцы проверяли сразу много билетов и запутались. «Золотую подкову» проверили не по той таблице.

— Обычно после этого мама рвет невыигравшие билеты и выкидывает. Как хорошо, что она этого не сделала и решила еще раз проверить их в лотерейном киоске! — рассказывает Ольга.

Рязанка получила 2 миллиона рублей на автомобиль. Старую машину дочери Ольги собираются продать, добавить эти деньги и купить новую машину.

Фото публикуется с разрешения победительницы.