Рязанка Антонина Никольская отметила столетие

17 июля вековой юбилей встретила ветеран и труженик тыла из Рязани Антонина Никольская. Поздравил именинницу глава горадминистрации Виталий Артёмов.

Мэр передал Антонине Николаевне поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, памятные подарки и цветы. Ей он пожелал благополучия и здоровья.

Антонина Николаевна родилась в Самарской области, там же закончила школу. Во время Великой Отечественной войны работала в воинской части. После окончания войны отучилась в институте, затем переехала в Рязань.

Антонина Никольская работала экономистом. У неё есть сын и внуки.