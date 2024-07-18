Четверг, 18 июля, 2024

Рязанка Антонина Никольская отметила столетие

Автор: 7info7

Опубликовано

17 июля вековой юбилей встретила ветеран и труженик тыла из Рязани Антонина Никольская. Поздравил именинницу глава горадминистрации Виталий Артёмов.

Мэр передал Антонине Николаевне поздравительную открытку от президента России Владимира Путина, памятные подарки и цветы. Ей он пожелал благополучия и здоровья.

Рязанка Антонина Никольская отметила столетие

Антонина Николаевна родилась в Самарской области, там же закончила школу. Во время Великой Отечественной войны работала в воинской части. После окончания войны отучилась в институте, затем переехала в Рязань.

Антонина Никольская работала экономистом. У неё есть сын и внуки.

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