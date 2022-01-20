Рязанка Александра Трусова попала в состав российской сборной на Олимпиаде в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила состав российской сборной на Олимпиаду в Пекине. В сетке женского одиночного катания выступит рязанка Александра Трусова, сообщает пресс-служба Федерации.

Россию на Играх также будут представлять чемпионка РФ и Европы Камила Валиева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова.

С танцами на льду выступят пары: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

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Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.