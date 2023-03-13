Понедельник, 13 марта, 2023
Татьяна Проводина

«Рязаньэнерго» восстановило электроснабжение потребителей региона

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Фото предоставлено «Рязаньэнерго»

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» восстановили энергоснабжение потребителей Рязанской области, которые остались без света из-за прохождения мощного циклона.

Работы велись круглые сутки, в них были задействованы 44 бригады в составе 180 энергетиков и 45 единиц техники. Сейчас энергетики оперативно выполняют заявки в потребительской сети 0,4 кВ.

Непогода осложняла проведение работ. В Рязанской области в течение 11-12 марта шли мокрый снег и дождь, скорость ветра достигала 23 м/с. Стихия спровоцировала падение веток и деревьев на провода ЛЭП, обрывы и схлёст проводов.

В филиале круглосуточно работал оперативный штаб, был организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети»: 8 (800) 220-0-220.

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