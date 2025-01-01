Рязаньэнерго работает в режиме повышенной готовности к непогоде 1–2 января

По данным Гидрометцентра, 1 и 2 января на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с этим в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики полностью мобилизованы для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды, сообщает пресс-служба компании.

К работе готовы 104 аварийно-восстановительные бригады, в составе которых 347 специалистов и 181 единица спецтехники. Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам, для которых подготовлены 85 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 3,8 МВт.

«Рязаньэнерго» заверяет, что все необходимые меры предприняты для обеспечения стабильного электроснабжения региона в сложных погодных условиях.