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«Рязаньэнерго» готов к работе в условиях непогоды

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В связи с неблагоприятными погодными условиями в «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию готовы 115 бригад, в состав которых входит 368 энергетиков и 172 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников, сообщает пресс-служба организации.

Кроме этого, в филиале работает оперативный штаб, который проводит информационный обмен с МЧС и органами исполнительной власти и ведет непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории области.

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