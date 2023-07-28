«Рязаньэнерго» готов к работе в условиях непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию готовы 115 бригад, в состав которых входит 368 энергетиков и 172 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников, сообщает пресс-служба организации.

Кроме этого, в филиале работает оперативный штаб, который проводит информационный обмен с МЧС и органами исполнительной власти и ведет непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории области.