Рязанец возмутился закрытием троллейбусного маршрута

Житель Рязани Илья Черемисин возмутился закрытием троллейбусного маршрута № 4. Сообщение пользователя опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

— .Он очень важен для жителей Московского, Канищева, — пишет Черемисин. — Несмотря на малый выпуск, пользуется большой популярностью у жителей районов.

Рязанец призывает жителей города требовать от власти отмены решения о закрытии маршрута.

17 июня администрация Рязани сообщила о приостановке работы с 14 июля маршрутов № 4, № 17. В сообщении отмечалось, что они обслуживались одной единицей подвижного состава каждый, с интервалом движения более часа.

Для удобства пассажиров из Московского района изменят маршрут автобуса № 7, добавив машин.