Рязанец возмутился закрытием троллейбусного маршрута

Житель Рязани Илья Черемисин возмутился закрытием троллейбусного маршрута № 4. Сообщение пользователя опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».
Рязанец призывает жителей города требовать от власти отмены решения о закрытии маршрута.
17 июня администрация Рязани сообщила о приостановке работы с 14 июля маршрутов № 4, № 17. В сообщении отмечалось, что они обслуживались одной единицей подвижного состава каждый, с интервалом движения более часа.
Для удобства пассажиров из Московского района изменят маршрут автобуса № 7, добавив машин.