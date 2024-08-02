Рязанец вернулся из поездки в северокорейский лагерь «Сондовон»

2 августа детская делегация Движения Первых вернулась с международной смены в лагере «Сондовон». В Северной Корее ребята провели больше недели. Во время поездки они познакомились с культурой и историей азиатской страны, пообщались со сверстниками, а также обсудили развитие дружеских и добрососедских отношений России и Северной Кореи.

В состав детской делегации вошли ребята со всей России, в том числе Первые из новых регионов. Международная смена в Северной Корее началась для них с поездки в столицу – Пхеньян. Во время путешествия Первые увидели главные достопримечательности страны: Монумент «Освобождение», Пхеньянский кегельбан, Мунсуский аквапарк, Масиксренский горнолыжный комплекс, Вонсанский ботанический сад и другие. На экскурсии ребятам рассказали об истории страны и ее традициях.

Основную часть поездки Первые провели в лагере «Сондовон». Рязанскую область представлял активист регионального отделения Движения Первых Александр Смолин.

«Для меня поездка в лагерь «Сондовон» – это в первую очередь, новые знакомства. Я всегда мечтал подружиться с ровесниками из других стран, узнать их быт, историю и интересы. Мы сможем обменяться опытом активной деятельности с ребятами из Кореи и, конечно, проявить себя.. Я уверен, что смогу привезти домой множество идей и воплотить их в жизнь», – рассказал активист Движения Первых города Скопин Александр Смолин.

Северокорейские вожатые и школьники подготовили для гостей насыщенную программу: Первые ходили купаться в море, участвовали в конкурсах и викторинах на знание истории КНДР, сражались в спортивных соревнованиях.

Особенно ребятам запомнились разнообразные мастер-классы. Педагоги учили Первых тхэквондо и народным танцам, знакомили с основами корейского языка и каллиграфии.

За время смены школьники двух стран сдружились и познакомили друг друга с культурой и обычаями своих стран. Корейские школьники провели для гостей «День Кореи», а Первые в ответ организовали «День России». Участники Движения организовали танцевальный флешмоб под песню «Будь Первым», исполнили русские народные танцы в национальных костюмах. Их Первые специально везли из России в КНДР.

Организаторами путешествия стали Движение Первых, Международный детский центр «Артек» и Дирекция Всемирного Фестиваля Молодёжи.