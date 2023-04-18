Рязанец угрожал зарезать бывшую жену в ходе бытового конфликта

Патрульные полицейские пресекли в Рязани конфликт, который мог закончиться тяжким преступлением. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сигнал от местных жителей поступил дежурному офицеру отдела МВД по Октябрьскому району Рязани в ночное время. К правоохранителям обратились обеспокоенные скандалом соседи из дома на улице Зубковой.

По адресу прибыл наряд отдельного батальон ППСП и быстро восстановил правопорядок, утихомирив 37-летнего жителя Рязани, угрожавшего ножом бывшей супруге. Мужчину препроводили в полицейский отдел.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося по адресу выехал участковый уполномоченный полиции.

Предварительно установлено, что подозреваемый и 29-летняя рязанка были женаты, однако недавно оформили развод. Разъехаться пока у них не было возможности, и они жили в одной квартире. На фоне бытовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и пригрозил женщине зарезать её. Полицию вызвали соседи.

По статье об угрозе убийством подозреваемому грозит до 2 лет принудительных работ либо лишение свободы на такой же срок.