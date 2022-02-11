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Пятница, 11 февраля, 2022

Рязанец, убивший 34-летнюю женщину у рюмочной на Затинной, предстанет перед судом

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Рязанец, убивший 34-летнюю женщину у рюмочной на Затинной, предстанет перед судом

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области
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Завершено расследование уголовного дела в отношении безработного жителя Рязани 1982 года рождения, который обвиняется в убийстве 34-летней женщины у рюмочной на улице Затинная, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Напомним, ЧП случилось вечером 23 ноября. Между обвиняемым и потерпевшей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине раскладным ножом удар в шею.

Потерпевшая скончалась на месте. Подозреваемого в убийстве, скрывшегося с места преступления, задержали по горячим следам. 

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Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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