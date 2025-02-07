Рязанец сравнил цены в «Глобусе» в 2011 и в 2025 годах

Блогер из Рязани сравнил цены гипермаркета «Глобус» в 2011 и в 2025 годах. Видео опубликовано в telegram-канале «Кругосветка с Валерием».

У блогера осталась чековая книжка с ценами на товары, датированная 2011 годом. Согласно ей, одна свиная котлета стоила тогда 30 рублей. Сейчас же за куриную котлету предлагают заплатить 220 рублей. 2 ватрушки с творогом стоили 25 рублей в 2011 году, сейчас одна ватрушка стоит 50 рублей.

Например, за 34 рубля в 2011 году можно было купить 900 г длиннозерного риса. Теперь же за 800 г самого дешёвого риса придётся отдать 64 рубля. 35 рублей 14 лет назад стоили шпроты, теперь же баночку рыбной закуски удастся купить минимум за 138 рублей.

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Консервированную фасоль в жестяной банке тогда можно было купить за 21 рубль, теперь потребителю банка фасоли обойдётся в 80-100 рублей.

Сравнивая цены на эти и другие продукты, блогер пришёл к выводу, что они выросли в три-шесть раз.