Рязанец придумал спасательное устройство для бойцов СВО

Изобретатель из Рязани Лев Волков придумал и запатентовал спасательное устройство для бойцов СВО, сообщает ГТРК «Ока».

Приспособление, с помощью которого солдаты смогут вытащить тонущего товарища из воды, запущено в производство. Помогают юные волонтеры из отряда «Православные витязи».

С помощью такого устройства Лев Волков сам спас 2 человек, был награждён медалью, отмечают журналисты.

Для изготовления используется палка и верёвка. Раненого достают из воды с помощью лассо. Если человек промахивается, устройство быстро собирается и снова готово для броска.

Воспитанники клуба «Православные витязи» помогают изготавливать прибор в Николо-Ямском храме Рязани. Кроме того, ребята изготавливают тактические носилки и окопные свечи. Они в разы крупнее обычных свечек, гораздо ярче, теплее.