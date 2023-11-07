Вторник, 7 ноября, 2023
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Рязанец придумал спасательное устройство для бойцов СВО

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Скриншот видео

Изобретатель из Рязани Лев Волков придумал и запатентовал спасательное устройство для бойцов СВО, сообщает ГТРК «Ока».

Приспособление, с помощью которого солдаты смогут вытащить тонущего товарища из воды, запущено в производство. Помогают юные волонтеры из отряда «Православные витязи».

С помощью такого устройства Лев Волков сам спас 2 человек, был награждён медалью, отмечают журналисты.

Для изготовления используется палка и верёвка. Раненого достают из воды с помощью лассо. Если человек промахивается, устройство быстро собирается и снова готово для броска.

Воспитанники клуба «Православные витязи» помогают изготавливать прибор в Николо-Ямском храме Рязани. Кроме того, ребята изготавливают тактические носилки и окопные свечи. Они в разы крупнее обычных свечек, гораздо ярче, теплее.

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