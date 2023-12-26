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Рязанец, порезавший мужчину во время уличной драки, получил 6 лет колонии

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В Рязани суд признал местного жителя 2004 года рождения виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Вечером 23 апреля 2023 года между двумя нетрезвыми компаниями молодых людей на площади Димитрова произошёл конфликт, переросший в драку.

В ходе потасовки подсудимый нанёс потерпевшему 12 ударов ножом в область туловища, причинив тяжкий вред здоровью. Раненого спас свидетель преступления, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали по горячим следам, он признал вину, сотрудничал со следствием.

В качестве наказания суд назначил рязанцу 6 лет 2 месяца колонии строго режима.

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