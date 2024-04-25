Рязанец Павел Симаков стал зампредом комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы

Рязанец Павел Симаков стал заместителем председателя Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы. На новую должность Симаков перешёл в феврале этого года, до этого несколько лет он был директором Московского дома общественных организаций.

Фото: mos.ru

Павел Симаков в 2011 году закончил РГРТУ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», в 2013 году — магистратуру РГУ имени С.А. Есенина по направлению «Политология». Свой трудовой путь начинал в школе.

Павла Симакова в Рязани знают как человека, который активно участвовал в различных общественных движения и поддерживал многочисленные молодёжные начинания. В 2013 году он начал заниматься молодёжной политикой. С 2016 по 2018 г. был заместителем министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, с 2018 по 2019 г. заместителем министра образования и молодёжной политики Рязанской области.