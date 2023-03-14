Рязанец обратил внимание на опасный проход к школе № 33

Опасный проход детей через двор к 33 школе связан с неконтролируемым скоростным и сквозным проездом автомобилей.

Ранее ещё в 2019 году публиковался пост об этой проблеме во все группы VK Рязани и снимался репортаж по телевидению.

Тогда мы пытались добиться установки лежачих полицейских, но к сожалению ничего не получилось.

В 2022 году после закрытия сквозного прохода к 33 школе, дети стали ходить в школу вдоль забора по дворовой проезжей части и ситуация обострилась в разы!!!

Необходимо организовать безопасный проход детей через двор, а именно сделать маленькую дорожку вдоль забора подальше от машин и ограничить скоростной режим внутри двора, путем установки дорожных знаков и периодических рейдов сотрудников ГИБДД на предмет нарушений ПДД.