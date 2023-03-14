Вторник, 14 марта, 2023
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Рязанец обратил внимание на опасный проход к школе № 33

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Житель Рязани Василий Молодцов обратил внимание на опасный для детей проход к школе № 33. Соответствующий пост опубликовала группа «Типичная Рязань».

Опасный проход детей через двор к 33 школе связан с неконтролируемым скоростным и сквозным проездом автомобилей.
Ранее ещё в 2019 году публиковался пост об этой проблеме во все группы VK Рязани и снимался репортаж по телевидению.
Тогда мы пытались добиться установки лежачих полицейских, но к сожалению ничего не получилось.
В 2022 году после закрытия сквозного прохода к 33 школе, дети стали ходить в школу вдоль забора по дворовой проезжей части и ситуация обострилась в разы!!!
Необходимо организовать безопасный проход детей через двор, а именно сделать маленькую дорожку вдоль забора подальше от машин и ограничить скоростной режим внутри двора, путем установки дорожных знаков и периодических рейдов сотрудников ГИБДД на предмет нарушений ПДД.

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