Рязанец не сумел отсудить у «Вайлдберриз» компенсацию за полученную кофеварку

В среду, 7 сентября, Советский районный суд Рязани рассмотрел иск гражданина к А. к ООО «Вайлдберриз», ООО «ГИПЕР» о компенсации причиненного вреда. Подробности сообщила пресс-служба суда.

Истец заказал кофеварку в интернет-магазине. Мужчина, по его словам, забрал товар в пункте выдачи, а затем, при распаковке, обнаружил, что у прибора треснула крышка.

— В связи с отказом ответчика обменять товар, А. обратился в суд с требованиями о расторжении договора купли-продажи, взыскании стоимости товара, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов, — говорится в сообщении суда.

Рассмотрев дело, суд в иске отказал, так как рязанец не сумел предоставить доказательств, что товар был испорчен до получения.

Решение может быть обжаловано, в законную силу оно пока не вступило.