Рязанец Михаил Лобанов назначен начальником петербургской экономической полиции

На должность главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции Петербурга назначен уроженец Рязани Михаил Лобанов. Приказ о назначении на должность подписал министр МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее Лобанов занимал аналогичный пост в столичной полиции.

Как пишет «Новая газета», с 2006 года Лобанов возглавлял отдел в Управлении по налоговым преступлениям УМВД по Рязанской области. в 2009 году работал в полиции Ингушетии. В 2012 году стал главой экономической полиции Рязанской области.

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В 2020 году ему было присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».