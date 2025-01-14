Рязанец до смерти избил свою мать из-за личной неприязни

Рязанец убил свою мать из-за личной неприязни. Об этом сообщает следственный комитет по Рязанской области.

По информации следствия, 11 января 2025 года мужчина нанес удары своей матери в области головы, туловища и конечностей. Потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. От полученных травм женщина скончалась в медучреждении.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Выяснилось, что причиной агрессии стала личная неприязнь.