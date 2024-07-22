Рязанцы жалуются на прорыв канализационных труб на нескольких улицах

Больше месяца у дома №3 на площади 26 Бакинских комиссаров течет вода из канализации. О проблеме сообщили Telegram-канале «Рязань».

Рязанцы жалуются на вонь, которая в жару особенно ощущается. По словам местных жителей, они не раз звонили в «Водоканал», но проблема так и осталась нерешенной.

«Звоним всем двором. Во время последнего звонка 18 июля диспетчер сказала, что завтра, 19 июля, приедет подрядчик и начнет работу по замене трубы. Но как всегда, подрядчиком и не пахнет», — пишет автор поста.

В том же Telegram-канале «Рязань» опубликовали пост с жалобой и жители дома №110 по улице Ленинского Комсомола 110. У них уже несколько месяцев течет в подполье канализация.

«Обращались в управляющую компанию Мп «АРС», но воз и ныне там. Мокнут стены в подъезде и полы почернели», — пишет автор поста.