Рязанцы записали песню о семьях, ждущих своих мужчин из зоны спецоперации

Жители Рязани записали песню о семьях, в которых мужчины отправились в зону специальной военной операции по мобилизации, добровольцами или по контракту.
Песня «Ты возвращайся» опубликована в Telegram канале Аллы Орловой — автора слов и музыки.
Солистка — Надежда Семина
Слова и музыка — Алла Орлова
Партия скрипки — Юлия Бунина
Звукозапись — Николай Пашков
Рязанцы также могут поучаствовать в акции «СВОим героям» в поддержку мобилизованных, добровольцев и контрактников, задействованных в спецоперации.
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