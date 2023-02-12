Рязанцы записали песню о семьях, ждущих своих мужчин из зоны спецоперации

Жители Рязани записали песню о семьях, в которых мужчины отправились в зону специальной военной операции по мобилизации, добровольцами или по контракту.

Песня «Ты возвращайся» опубликована в Telegram канале Аллы Орловой — автора слов и музыки.

Солистка — Надежда Семина

Слова и музыка — Алла Орлова

Партия скрипки — Юлия Бунина

Звукозапись — Николай Пашков

Рязанцы также могут поучаствовать в акции «СВОим героям» в поддержку мобилизованных, добровольцев и контрактников, задействованных в спецоперации.

Скриншоты из видео в Телеграм канале Аллы Орловой