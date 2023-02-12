Воскресенье, 12 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцев приглашают поучаствовать в акции «СВОим героям»

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Изображение от benzoix на Freepik

Жители Рязанской области могут принять участие в акции «СВОим героям» в поддержку мобилизованных, добровольцев и контрактников, задействованных в спецоперации.

Граждане могут записать видеообращение в адрес участников специальной операции на мобильный телефон в виде селфи или в любой другой форме. Продолжительность — не более минуты. Творческий подход приветствуется.

Ролик нужно разместить в открытом аккаунте в соцсетях с тегами #СВОим_героям, #женскоедвижение.

Ссылку с видео нужно направить в Региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» по электронной почте до 12 часов 22 февраля 2023 года.

Цель акции — привлечь женское население и активистов молодёжных движений и организаций.

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