Рязанцы вновь жалуются на работу общественного транспорта

Жители Рязани вновь пожаловались на работу общественного транспорта. Пост опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».
В комментариях пользователи написали о высокой стоимости такси:
«В 8.30 от 11 больницы до БСМП 1206р цена такси».
«А такси утром из Песочни до ОКБ за тысячу перевалило».
О возможной причине опоздания транспорта пишет ещё один комментатор:
«Отклонение от расписания у 21 и 27 до 1.5 часов, местами может даже 2. Водители хотели бы ехать быстрее и не опаздывать, но они не одни на дороге».
Между тем, принято решение об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января.