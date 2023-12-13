Среда, 13 декабря, 2023
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Рязанцы вновь жалуются на работу общественного транспорта

7info
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Жители Рязани вновь пожаловались на работу общественного транспорта. Пост опубликовала группа «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

— Рязань. Это полный треш. После 17:30 невозможно уехать с Мичурина в Недостоево. 21, 27 едут либо в гараж, либо в сторону ДПР 5. Тралики 16 тоже дружным конвейером едут в депо 2. На такси что ли добираться? — задаёт вопрос рязанка.

В комментариях пользователи написали о высокой стоимости такси:

«В 8.30 от 11 больницы до БСМП 1206р цена такси».

«А такси утром из Песочни до ОКБ за тысячу перевалило».

О возможной причине опоздания транспорта пишет ещё один комментатор:

«Отклонение от расписания у 21 и 27 до 1.5 часов, местами может даже 2. Водители хотели бы ехать быстрее и не опаздывать, но они не одни на дороге».

Между тем, принято решение об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января

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